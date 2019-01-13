СЕГОДНЯ 09:37 2019-01-13T09:37:38+03:00

Строительство планируют начать уже в этом году

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Ледовый дворец хотят построить в Воткинске к 2020 году. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, объект планируют создать по федеральной целевой программе.

- В следующем году мы его должны полностью ввести в эксплуатацию, но основные работы будут проведены уже в этом году. Поэтому задача стоит очень амбициозная. Объект крайне важный для города, - отметил глава региона Александр Бречалов.

Стоимость объекта составит 257 млн рублей. Также в этом году в Воткинске займутся социальными объектами. Так, в городе планируют построить 2 яслей, отремонтировать действующие больницы, помимо этого ожидается выделение денег на проектирование поликлиники.

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