Дополнительный автобус будет возить школьников из микрорайонов Люлли и Медведево в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:12 2019-01-13T10:12:43+03:00

Один автобус не справлялся - ему приходилось делать по 16 рейсов в день

Изменить размер текста: A A

Новый дополнительный автобус выделили для перевозки детей из микрорайонов Люлли и Медведево в школу на Костиной Мельнице. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев, до этого школьников возил лишь один автобус, которому приходилось делать по 16 рейсов в день.

- В подвозе здесь нуждаются 200 детей, один автобус не справлялся – ему приходилось делать по 16 рейсов в день. С двумя машинами уже не придётся подстраивать расписание уроков под график движения школьного транспорта.

Отметим, что новый школьный автобус отправился в свой первый рейс после новогодних каникул.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

К 2020 году в Воткинске появится ледовый дворец (подробнее).

Что может быть милее? В зоопарке Ижевска снова пополнение (подробнее).