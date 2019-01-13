Дополнительный автобус будет возить школьников из микрорайонов Люлли и Медведево в Удмуртии
Новый дополнительный автобус выделили для перевозки детей из микрорайонов Люлли и Медведево в школу на Костиной Мельнице. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев, до этого школьников возил лишь один автобус, которому приходилось делать по 16 рейсов в день.
- В подвозе здесь нуждаются 200 детей, один автобус не справлялся – ему приходилось делать по 16 рейсов в день. С двумя машинами уже не придётся подстраивать расписание уроков под график движения школьного транспорта.
Отметим, что новый школьный автобус отправился в свой первый рейс после новогодних каникул.
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