Главная елка Сарапула претендует на звание самой красивой моноелки
Главная елка Сарапула претендует на звание самой красивой моноелки. Как сообщается на коммуникационной площадке жителей моногородов России «Диалог 319» в группе соцсети «ВКонтакте», всего в конкурсе принимают участие 9 городов, которые прислали фото своих главных елок.
Среди участников конкурса: Кумертау, Кувшиново, Нижний Тагил, Армянск, Соль-Илецк, Донецк, Нытва, Дорогобуж и Сарапул. Голосование завершится на следующей неделе. Отдать свой голос за понравившееся фото может каждый желающий в группе «Диалог 319».
Отметим, что на данный момент главная елка Сарапула лидирует по количеству набранных голосов.
Напомним, Сарапул получил статус ТОСЭР в сентябре 2017 года.
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