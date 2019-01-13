СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-13T11:33:00+03:00

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Ежегодный зимний велопарад пройдет в Ижевске 9 февраля. Как сообщают организаторы мероприятия в социальной сети «ВКонтакте», длина маршрута составит 4 км.

Сбор и старт участников пройдет на парковке перед зданием администрации города (ул. Пушкинская, 276).

Стартуют велогонщики в 13:00. Их ждет следующий маршрут: администрация Ижевска - пер. Северный; пер. Северный - ул. Пушкинская; ул. Пушкинская - поворот на ул. Кирова; по правой части ул. Кирова до поворота перед парком Кирова на ул. Песочную (в сторону пляжа); ул. Береговая вдоль спортивного клуба «Купол»; не доезжая 50 м до кафе «Робинзон» двигаться по тротуару вверх к парку; финиш у монумента «Карающий меч» в парке Кирова.

На финише всех участников ждет горячий чай и спортивно-развлекательные мероприятия.

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