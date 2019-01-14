2019-01-14T07:55:43+03:00
Спорт

Стрелок из Удмуртии Николай Килин победил на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия

Соревнования прошли с 11 по 13 января
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: sportur.ruФото: sportur.ru
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Николай Килин – стрелок из Удмуртии, одержал победу на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. Об этом сообщает центр спортивной подготовки республики.

Соревнования прошли в словенском городе Руже с 11 по 13 января. Николай Килин, ранее призер международных соревнований Удмуртии, показал лучший результат – 243,3 очка (пневматический пистолет, 10 м.)

Кстати, Николай показал лучший результат и в квалификации, он набрал 585 очков из 600 возможных - результат квалификации.

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