Стрелок из Удмуртии Николай Килин победил на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия

СЕГОДНЯ 07:55 2019-01-14T07:55:43+03:00

Соревнования прошли с 11 по 13 января

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Николай Килин – стрелок из Удмуртии, одержал победу на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. Об этом сообщает центр спортивной подготовки республики.

Соревнования прошли в словенском городе Руже с 11 по 13 января. Николай Килин, ранее призер международных соревнований Удмуртии, показал лучший результат – 243,3 очка (пневматический пистолет, 10 м.)

Кстати, Николай показал лучший результат и в квалификации, он набрал 585 очков из 600 возможных - результат квалификации.

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