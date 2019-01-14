2019-01-14T06:56:37+03:00
Общество

За две недели нового года в Ижевске выросли цены на бензин

Средняя цена увеличилась на 50-60 копеек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске за две недели нового года средняя цена на бензин стала выше. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.

С 26 декабря 2018 года по 9 января 2019 года цены выросли на бензин АИ-92 (+55 копеек), АИ-95 (+60 копеек) и дизельное топливо (+63 копейки). Цена на АИ-98 осталась прежней.

С учетом повышения цен, теперь АИ-92 стоит 41,33 рубля, АИ-95 – 44,6 рубля, АИ-98 – 51 рубль и дизельное топливо – 46,78 рубля.

Напомним, что С 1 января 2019 года увеличился НДС, транспортный налог... и ожидается рост цен на бензин. Куда же без них? Рассказываем, чего ждать от топлива (подробнее).

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