Жителям Удмуртии придет еще одна «нулевая» платежка за услугу «обращение с ТКО»

СЕГОДНЯ 13:10 2019-01-14T13:10:30+03:00

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В Удмуртии Регоператор по обращению с отходами совместно с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» начал рассылать повторную «нулевую» платежку за услугу «обращение с ТКО». Об этом сообщает пресс-служба Регоператора.

Эти квитанции нужны для того, чтобы проверить достоверность указанных данных. Квитанция придет от ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», в ней помимо счета за электричество, горячую воду и отопление, отдельной строкой будет выделена коммунальная услуга «обращение с ТКО».

Оплачивать услугу по январской платежке не нужно. Нужно внимательно просматривать квитанцию, в случае неточности информации, жителям следует обратиться в ближайший офис ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Также документы о количестве зарегистрированных в квартире можно подать дистанционно – через сервис «Личный кабинет» на сайте.

Напомним, что квитанция, которую нужно будет оплачивать придет жителям Удмуртии в феврале 2019 года.

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