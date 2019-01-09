2019-01-09T16:25:37+03:00
Общество

Регоператор: переход на новую систему обращения с ТКО в Удмуртии прошел без сбоев

За праздничные дни вывезли 5542 тонны мусора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: со страницы Ярослава СеменоваФото: со страницы Ярослава Семенова
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Переход на новую систему обращения с отходами в Удмуртии прошел без серьезных сбоев. Об этом сообщает пресс-служба Регоператора республики.

Все праздничные дни круглосуточно Регоператор следил за вывозом мусора в республике и оперативно реагировал на обращения граждан. За восемь праздничных дней было вывезено 5542 тонны мусора – это 1087 грузовых машин или 80 вагонов поезда. За неделю на горячую линию обратились 828 граждан: уточняли графики вывоза мусора, сообщали о переполнении контейнеров или нехватке баков.

Работу Регоператора контролировал первый председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. По его словам, система налажена, мусор вывозится по графику, но есть замечания от жителей частного сектора. Непременно будут разбираться и устранять замечания.

Графики вывоза мусора также будут корректировать, первая неделя показала, что не всем жителям удобно время, где-то неудобная точка накопления мусора. На момент начала работы Регоператора обустроенные контейнерные площадки были лишь в 75% населенных пунктах. Работа по установке спецплощадок ведется.

В будни горячая линия продолжает работать. Сообщить о невывозе мусора с контейнерных площадок или кучах отходов жители могут по бесплатному номеру 8 800 234 89 86 с 8 до 17.00.

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Регоператор с ТКО в Удмуртии рассказал о графике вывоза мусора, по каким номерам находятся диспетчерские службы и как будут вывозить мусор в праздничные дни (подробнее).

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