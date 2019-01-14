Ижевчанин пропал в Казани, когда поехал на игру ХК «Ижсталь»
Ижевчанин пропал в Казани 13 декабря, в воскресенье. Он поехал на игру ХК «Ижсталь» и домой не вернулся. Об этом сообщают в официальной группе ХК «Ижсталь» «ВКонтакте».
Кузьминых Сергей Рудольфович, на игру его не пустили в силу определенных причин, после чего он ушел в неизвестном направлении. На данный момент телефон недоступен, мужчина не объявлялся.
Поиски продолжаются, но пока не увенчались успехом.
В случае, если у вас есть информация о пропавшем просьба сообщить в полицию по номеру 02 с мобильного 102.
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