Ижевчанин пропал в Казани, когда поехал на игру ХК «Ижсталь»

СЕГОДНЯ 13:27 2019-01-14T13:27:35+03:00

На данный момент от него нет никаких новостей

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Ижевчанин пропал в Казани 13 декабря, в воскресенье. Он поехал на игру ХК «Ижсталь» и домой не вернулся. Об этом сообщают в официальной группе ХК «Ижсталь» «ВКонтакте».

Кузьминых Сергей Рудольфович, на игру его не пустили в силу определенных причин, после чего он ушел в неизвестном направлении. На данный момент телефон недоступен, мужчина не объявлялся.

Поиски продолжаются, но пока не увенчались успехом.

В случае, если у вас есть информация о пропавшем просьба сообщить в полицию по номеру 02 с мобильного 102.

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