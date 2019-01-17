Молодому человеку из Удмуртии, который избил знакомого вынесли приговор

СЕГОДНЯ 08:57 2019-01-17T08:57:54+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор молодому человеку, который избил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 20-летний житель с.Грахово в нетрезвом состоянии встретил на улице знакомого односельчанина, с которым произошел конфликт. В ходе ссоры осужденный избил потерпевшего, в результате полученных травм он погиб, - сообщает ведомство.

В рамках расследования уголовного дела личность злоумышленника была установлена. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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