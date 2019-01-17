2019-01-17T15:56:12+03:00
Происшествия

В школе Ижевске, где нашли тараканов в еде, проводили дезинсекцию 18 декабря

Дополнительно проведут еще одну 18 января
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: София Гунина на "Фейсбук"Фото: София Гунина на "Фейсбук"
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В Ижевске продолжают разбираться с историей, как тараканы оказались в школьной еде. Выяснилось, что в данном образовательном учреждении с 1 сентября по декабрь 2018 года дезинсекция проводилась четыре раза. Последнюю провели 18 декабря.

- Было принято решение вновь провести ее во второй половине дня 18 января. У второй смены отменят уроки, они пройдут дистанционно. В субботу уроки тоже пройдут в дистанционном формате. Потом мы выезжаем в понедельник, смотрим готовность к генеральной уборке после дезинсекции, делаем вместе с организаторами питания контрольную проверку всех профилактических мероприятий, - сообщила начальник Управления образования администрации Ижевска Светлана Петрова.

При этом она отметила, что когда комиссия приезжала в школу, после обнародования факта насекомых в еде, тараканов в столовой не нашли.

По данному факту уже назначена доследственная проверка следователями. А Управление Роспотребнадзора по Удмуртии открыло административное расследование.

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