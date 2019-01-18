Общегородской Крещенский крестный ход пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:44 2019-01-18T08:44:49+03:00

Шествие пройдет от парки им. Кирова вниз к Ижевскому пруду

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В Ижевске, 18 января пройдет общегородской Крещенский крестный ход, который завершится чином великого освящения воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Шествие пройдет от парка имени Кирова вниз к Ижевскому пруду по улице Песочная к спасательной станции, где подготовлена купель. Крестный ход возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин вместе с собором духовенства города. В 19:45 сбор у центрального входа в парк имени Кирова. Начало шествия в 20:00.

У купели в настоящее время устанавливается большой Поклонный Крест изо льда, который также будет символизировать прекрасный праздник «Крещение Господне». Горожане, по традиции, смогут также окунуться в прорубь.

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