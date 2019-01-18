2019-01-18T12:17:58+03:00
Здоровье

В Ижевске завершили строительство поликлиники в Ленинском районе

По предварительным данным, открытие пройдет в марте
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске завершили строительство новой поликлиники №4 в Ленинском районе. Как сообщает пресс-служба министерства строительства Удмуртии, для пациентов она откроется, примерно, в марте, когда получат необходимые лицензии и установят оборудование.

Это 4-этажное здание общей площадью 6 тысяч квадратных метров. Его строительство заморозили в 2013 году из-за отсутствия финансирования.

В новое здание планируется перенести саму поликлинику, всю необходимую диагностическую базу, включая флюорографию, маммографию, рентгенографию, УЗИ, лабораторию. Также сюда переведут женскую консультацию, два дневных стационара для обслуживания терапевтических и гинекологических больных.

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