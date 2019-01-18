В Ижевске завершили строительство поликлиники в Ленинском районе
В Ижевске завершили строительство новой поликлиники №4 в Ленинском районе. Как сообщает пресс-служба министерства строительства Удмуртии, для пациентов она откроется, примерно, в марте, когда получат необходимые лицензии и установят оборудование.
Это 4-этажное здание общей площадью 6 тысяч квадратных метров. Его строительство заморозили в 2013 году из-за отсутствия финансирования.
В новое здание планируется перенести саму поликлинику, всю необходимую диагностическую базу, включая флюорографию, маммографию, рентгенографию, УЗИ, лабораторию. Также сюда переведут женскую консультацию, два дневных стационара для обслуживания терапевтических и гинекологических больных.
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