Заужение проезжей части на дорогах Ижевска выявили участники общественной организации

СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-20T13:35:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Общественная организация «Автомобилисты Удмуртии» проверили дороги Ижевска на заужение проезжей части. Итоги проверки они опубликовали в своей группе «ВКонтакте».

Зауженными улицами оказались: Первомайская (3,6 метров), Промышленная (2,5 метра), Буммашевская (2 метра), Холмогорова (2,2 метра). Также был замечен нечищеный тротуар на улице Орджоникидзе.

На пост отреагировал и глава Ижевска Олег Бекмеметьев: - Общественникам - большое спасибо за то, что в субботний день потратили своё время. По сути - это работа службы технического надзора, поэтому в январе технадзоры останутся без премии. Подрядчики! Такой подход к работе недопустим! За выявленные нарушения будут взысканы штрафы.

Напомним, что целая комиссия выезжала в Индустриальный район Ижевска, чтобы проверить, как там убирают снег. Какие нарушения нашли (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как в Ижевске будут бороться со снегом в межквартальных проездах? (продолжение).