Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын стал третьим в гонке преследования на кубке IBU

СЕГОДНЯ 14:17 2019-01-20T14:17:50+03:00

Сегодня прошел пятый этап кубка

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20 января, в воскресенье, в немецком Арбере прошла гонка преследования. Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын занял третье место. Об этом сообщает центр спортивной подготовки республики.

Сегодня состоялся пятый этап кубка IBU. Первым пришел Антон Бабиков (31.36,6), серебро выиграл Аристид Бегю из Франции (+9,4), бронзу завоевал представитель Удмуртии Александр Поварницыин с результатом (+38,8).

Кстати, Александр Поварницын возглавил общий зачет Кубка IBU, у него 440 очков.

Напомним, что Александр Поварницын победил в гонке на этапе Кубка IBU (подробнее).

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