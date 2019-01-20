Уроженка Ижевска Алина Загитова примет участие в Чемпионате Европы-2019

СЕГОДНЯ 14:39 2019-01-20T14:39:34+03:00

Когда состоится выступление и где его можно будет посмотреть

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Уроженка Ижевска, фигуристка Алина Загитова примет участие в чемпионате Европы-2019, который пройдет в Минске с 21 по 27 января.

В турнире примут участие более 100 сильнейших фигуристов континента. Алина Загитова выступит 23 января в короткой программе, которая пройдет с 11:45 до 16:55 по московскому времени. Далее в произвольной программе, 25 января с 18:00 до 21:55 по московскому времени. Также пройдут показательные выступления – 27 января в 15:00 по московскому времени.

Посмотреть прямой эфир соревнований можно на сайте первого канала и в телевизионном эфире телеканала "Матч".

Напомним, что Алина Загитова вошла в книгу про фигурное катание! Мы узнали, о чем издание, где его можно купить и по какой цене (подробнее).

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