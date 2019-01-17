Сколько заработала уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова за свои выступления на соревнованиях?

СЕГОДНЯ 08:41 2019-01-17T08:41:12+03:00

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова из Ижевска за серию Гран-при получила 54 тысячи долларов. Об этом сообщает канал ZKD-спорт.

Алина Загитова выиграла два отборочных турнира, а в финале заняла второе место. По правилам фигуристки могли выступить на двух из шести отборочных стартах Гран-при, где призовые выплачивали первой пятерке спортсменок. А вот в финале призовые получали все шесть участниц.

Первой в списке по сумме призовых оказалась Рика Кихира из Японии – 61 тысяча долларов. На второй строчке Алина Загитова – 54 тысячи долларов, а вот на третьем месте Елизавета Туктамышева – 39 тысяч долларов.

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