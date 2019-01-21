2019-01-21T11:40:54+03:00
Общество

Чтобы вывозить мусор по графикам, в Удмуртии необходимо установить шесть тысяч контейнерных площадок

Установка контейнеров уже началась
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба РегоператораФото: пресс-служба Регоператора
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В Удмуртии для того, чтобы не вывозить мусор сигнальным методом необходима установка шести тысяч контейнерных площадок, на которых должны разместиться 21 тысяча контейнеров. Об этом сообщил директор компании-регоператора Иван Маринин на аппаратном совещании 21 января.

Также он уточнил, что установка контейнеров в частном секторе уже началась. Так в Завьяловском районе появилось более 700 контейнеров.

Запуск системы обращения с ТКО за 20 дней января позволил собрать и утилизировать на 36% больше мусора, чем в 2018 году.

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