Чтобы вывозить мусор по графикам, в Удмуртии необходимо установить шесть тысяч контейнерных площадок

СЕГОДНЯ 11:38 2019-01-21T11:40:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии для того, чтобы не вывозить мусор сигнальным методом необходима установка шести тысяч контейнерных площадок, на которых должны разместиться 21 тысяча контейнеров. Об этом сообщил директор компании-регоператора Иван Маринин на аппаратном совещании 21 января.

Также он уточнил, что установка контейнеров в частном секторе уже началась. Так в Завьяловском районе появилось более 700 контейнеров.

Запуск системы обращения с ТКО за 20 дней января позволил собрать и утилизировать на 36% больше мусора, чем в 2018 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Критиковать - это у нас самое простое и вкусное»: Александр Бречалов прокомментировал ввод «мусорной реформы» в Удмуртии (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Не было ни одного дня без замечаний»: глава Удмуртии раскритиковал работу подрядчиков по уборке снега (подробнее).