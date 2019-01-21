Чтобы вывозить мусор по графикам, в Удмуртии необходимо установить шесть тысяч контейнерных площадок
В Удмуртии для того, чтобы не вывозить мусор сигнальным методом необходима установка шести тысяч контейнерных площадок, на которых должны разместиться 21 тысяча контейнеров. Об этом сообщил директор компании-регоператора Иван Маринин на аппаратном совещании 21 января.
Также он уточнил, что установка контейнеров в частном секторе уже началась. Так в Завьяловском районе появилось более 700 контейнеров.
Запуск системы обращения с ТКО за 20 дней января позволил собрать и утилизировать на 36% больше мусора, чем в 2018 году.
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