2019-01-21T11:31:04+03:00
Общество

Александр Бречалов прокомментировал ввод «мусорной реформы» в Удмуртии

Есть и те, кто критикует, и те, кто помогает
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании 21 января высказал мнение по поводу введения «мусорной реформы».

Он сообщил, что министерство природных ресурсов следит за тем, как вывозят мусор. Глава республики отметил, что появляются фотографии, которые не соответствуют действительности.

- У меня есть фотографии, которые были сделаны бог знает когда, там уже мусора нет. Но мы понимаем, что любая реформа, любое что-то новое включает как тех, кто помогает и плечо подставляет и тех, кто критикует. Критиковать - это у нас самое простое и самое вкусное. Ляпнуть что-нибудь - тариф не тот, это мы так не делаем и в сторону отойти. Ответственность понятная - глава, мэр, регоператор, председатель правительства, - сказал Александр Бречалов.

Напомним, что в Ижевске действует «мусорная реформа». С какими проблемами столкнулись жители? Как регоператор планирует их решать? И как проходит реформа в других регионах? Рассказываем в нашем материале.

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