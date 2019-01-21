Александр Бречалов прокомментировал ввод «мусорной реформы» в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:11 2019-01-21T11:31:04+03:00

Есть и те, кто критикует, и те, кто помогает

Изменить размер текста: A A

Глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании 21 января высказал мнение по поводу введения «мусорной реформы».

Он сообщил, что министерство природных ресурсов следит за тем, как вывозят мусор. Глава республики отметил, что появляются фотографии, которые не соответствуют действительности.

- У меня есть фотографии, которые были сделаны бог знает когда, там уже мусора нет. Но мы понимаем, что любая реформа, любое что-то новое включает как тех, кто помогает и плечо подставляет и тех, кто критикует. Критиковать - это у нас самое простое и самое вкусное. Ляпнуть что-нибудь - тариф не тот, это мы так не делаем и в сторону отойти. Ответственность понятная - глава, мэр, регоператор, председатель правительства, - сказал Александр Бречалов.

Напомним, что в Ижевске действует «мусорная реформа». С какими проблемами столкнулись жители? Как регоператор планирует их решать? И как проходит реформа в других регионах? Рассказываем в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В частном секторе Ижевска установят дополнительные «перехватывающие» площадки для сбора мусора. Для чего они нужны (подробнее).

Регоператор сообщил, что переход на новую систему обращения с ТКО прошел без сбоев. Как справлялись с вывозом мусора в праздники (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».