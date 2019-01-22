С 24 января в Ижевске начнется работа по восстановлению главного корпуса оружейного завода

СЕГОДНЯ 08:20 2019-01-22T08:56:38+03:00

Сейчас здание на набережной города находится в ветхом состоянии

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С 24 января начинается работа по восстановлению главного корпуса оружейного завода в Ижевске. Речь идет о создании концепции по проектированию. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM), во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным он заручился поддержкой в изыскании средств на восстановление исторического здания.

- Вместе с сообществом «Удмурт Кенеш» договорились о создании центра удмуртской культуры. Есть хорошие шансы попадания в федеральную программу, рассчитанную на 2020-2021 года.

Напомним, что 3 июля произошел пожар на башне старого корпуса оружейного завода, который стоит на проезде имени Дерябина. Пламя разгорелось под самым шпилем башни, а момент падения шпиля очевидцы сняли на видео. Что теперь будет со зданием, планируется ли реставрация и какие варианты по его спасению видят специалисты (подробнее).

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