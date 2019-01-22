2019-01-22T08:56:38+03:00
Общество

С 24 января в Ижевске начнется работа по восстановлению главного корпуса оружейного завода

Сейчас здание на набережной города находится в ветхом состоянии
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

С 24 января начинается работа по восстановлению главного корпуса оружейного завода в Ижевске. Речь идет о создании концепции по проектированию. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM), во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным он заручился поддержкой в изыскании средств на восстановление исторического здания.

- Вместе с сообществом «Удмурт Кенеш» договорились о создании центра удмуртской культуры. Есть хорошие шансы попадания в федеральную программу, рассчитанную на 2020-2021 года.

Напомним, что 3 июля произошел пожар на башне старого корпуса оружейного завода, который стоит на проезде имени Дерябина. Пламя разгорелось под самым шпилем башни, а момент падения шпиля очевидцы сняли на видео. Что теперь будет со зданием, планируется ли реставрация и какие варианты по его спасению видят специалисты (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МЧС назвали окончательную причину пожара на оружейном заводе в Ижевске (подробнее).

Суд оштрафовал виновного в пожаре на башне оружейного завода в Ижевске (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Завьяловском районе Удмуртии произошло массовое ДТП: три человека попали в больницу
В Ижевске будут судить четырех жителей за обман страховых компаний
В Удмуртии 14-летняя девочка умерла от переохлаждения
В 2018 году в Удмуртии уменьшилось число отравившихся алкоголем
В результате столкновения трех машин в Удмуртии погибли двое
Лыжник из Удмуртии Сергей Ардашев - призер молодежного чемпионата мира
В феврале в Удмуртии пройдет чемпионат ПФО по сноуборду
В Удмуртии проведут переоснащение онкологического центра в Ижевске
В 2020 году на улице Берша в Ижевске откроется новая школа
В 2019 году Удмуртии выделят 1 миллиард 600 миллионов рублей на ремонт дорог
Президента России пригласили в Ижевск на празднование 100-летия Михаила Калашникова
Список дорог, где лучше не парковать свои автомобили в Ижевске, обновился
В Удмуртии собака нашла преступника
В Ижевске сделали настольную игру для особенных детей, которая поможет в выборе профессии
В Удмуртии похолодает до -27 градусов
В Ижевске сотрудник полиции, возвращаясь домой, задержал преступника
В Токио установили огромные баннеры с уроженкой Ижевска Алиной Загитовой
Фильм к 100-летию ижевского оружейника Михаила Калашникова снимет режиссер Сергей Бодров-старший
В Ижевске сотрудник бара «расстрелял» автомобиль с балкона
Чтобы вывозить мусор по графику, в Удмуртии необходимо установить шесть тысяч контейнерных площадок
Мошенник, представившись сотрудником банка, украл у ижевчанки 29 тысяч рублей