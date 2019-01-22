2019-01-22T10:18:22+03:00
Общество

В 2018 году в Удмуртии уменьшилось число отравившихся алкоголем

Зарегистрировано 445 случаев отравления
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии за 2018 год уменьшилось число людей, которые отравились алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В 2018 году зарегистрировано 445 случаев отравления алкоголем и спиртосодержащей продукцией (в 2017 году на 13% больше). 229 случаев закончились летальным исходом (в 2017 году – 239).

Большее количество отравившихся отмечено в Граховском, Дебесском и Красногорском районах. Как и в 2017 году, максимальный уровень смертности от отравления зарегистрирован в Граховском районе (61,4 на 100 тысяч).

Отравления происходят после употребления этанола (86,7%), в основном пострадавшие – мужчины трудоспособного возраста, но неработающие.

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