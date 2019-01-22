Глава Удмуртии Александр Бречалов поддерживает увеличение возраста для покупки алкоголя

СЕГОДНЯ 14:31 2019-01-22T15:15:45+03:00

Ранее этот вопрос обсуждался в госсовете республики

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Александр Бречалов во время эфира на радио «Комсомольская правда» - Ижевск (107.6 FM) сообщил, что поддерживает инициативу повышении возраста, с которого разрешается покупка алкоголя, - до 21 года.

- Мы поддерживаем позицию руководителя движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева и Минздрава России об увеличении возраста для продажи спиртного, - сказал глава Удмуртии.

Также Султан Хамзаев приедет в республику 23 января, примет участие в заседании общественной палаты и проведет лекцию-семинар на тему трезвости и здорового образа жизни в УдГУ.

Ранее в госсовете республики тоже обсуждали аналогичный вопрос.

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