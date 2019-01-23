Роспотребнадзор подтвердил наличие тараканов в столовой ижевской гимназии

СЕГОДНЯ 06:30 2019-01-23T06:30:54+03:00

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Управление Роспотребнадзора Удмуртии завершило проверку ижевской гимназии № 56 – с 14 по 16 января в ведомство поступило 4 обращения от родителей учеников на наличие тараканов в столовой и пище.

- При осмотре помещений пищеблока специалистами Управления обнаружены живые и мертвые тараканы, выявлены нарушения СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Так, специалисты выявили нарушения в проведении текущей уборки и проведении осмотров на наличие тараканов, а также отсутствие контроля эффективности проведенных дезинсекционных мероприятий.

По итогам проверки сотрудники ведомства составили протоколы на организатора питания ООО «Манго» и на МАОУ «Гимназия № 56». Документы направлены в суд.

Отметим, 18 января в школе провели дезинсекцию во всех помещениях пищеблока.

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