Прокуратура Удмуртии проверит качество уборки снега в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:28 2019-01-24T15:38:15+03:00

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В Ижевске прокуратура Удмуртии проверит качество уборки снега с дорог города. Об этом сообщил старший прокурор управления по надзору за выполнением федерального законодательства Евгений Ведерников.

В декабре и январе от жителей Ижевска поступало много жалоб на некачественную уборку снега с дорог и тротуаров. Именно поэтому прокуратурам районов города поручили проанализировать работу подрядных организаций, органов муниципального заказчика – службы благоустройства и дорожного хозяйства.

- То есть достаточность дорожной техники, соблюдение условий договора подряда, в частности, своевременность уборки, качество уборки и так далее. Срок такой проверки установлен до 30 января. Затем при наличии нарушений будем принимать соответствующие меры прокурорского реагирования, - пояснил Евгений Ведерников.

В случае ненадлежащего содержания дорог возможно возбуждение административного производства.

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