2019-01-24T17:10:56+03:00
Общество

Сотрудники ДПС Удмуртии помогли замерзающему водителю грузовика

В грузовике замерзло топливо
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Удмуртии инспекторы ДПС помогли замерзающему водителю грузовика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- На 93 километре трассы «Подъезд к г. Ижевску и Пермь от автодороги М-7 Волга» старшие инспекторы ДПС увидели грузовик на обочине, который стоял с включенной «аварийкой». Оказалось, что из-за мороза в баке грузовика замерзло топливо и перестал работать топливный насос, - сообщает ведомство.

Сотрудники напоили горячим чаем и помогли устранить неисправность, в итоге завели двигатель.

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