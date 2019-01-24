Сотрудники ДПС Удмуртии помогли замерзающему водителю грузовика

СЕГОДНЯ 17:10 2019-01-24T17:10:56+03:00

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В Удмуртии инспекторы ДПС помогли замерзающему водителю грузовика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- На 93 километре трассы «Подъезд к г. Ижевску и Пермь от автодороги М-7 Волга» старшие инспекторы ДПС увидели грузовик на обочине, который стоял с включенной «аварийкой». Оказалось, что из-за мороза в баке грузовика замерзло топливо и перестал работать топливный насос, - сообщает ведомство.

Сотрудники напоили горячим чаем и помогли устранить неисправность, в итоге завели двигатель.

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