2019-01-25T10:51:05+03:00
Общество

К 2020 году глава Удмуртии поручил подготовить документы для реконструкции оружейного завода

До этого времени восстанавливать шпиль главной башни не будут
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске, 24 января, прошла презентация центра развития дизайна, городской среды и энергосбережения. Там глава Удмуртии Александр Бречалов поручил разработать проектно-сметную документацию для реконструкции главного корпуса оружейного завода к середине 2020 года.

- Это же не просто корпус, там за ним еще масса зданий. Мы почти год разбирались с собственниками, собственниками собственников, пожеланиями, настояниями. Дошли до коммуникаций — ужас. И все это свести в единую картину и что же делать у нас пока не получилось, но мы подошли к моменту, когда готовы начать финальную работу. Задача — сохранить облик и функцию. По этому поводу есть идеи у бизнеса крупного российского, это все интересно. Но тут мы отталкиваемся от того, что собственники помещений за корпусом разные, у них разные по этому поводу мнения. Что тоже очень непросто в принятии решений, - сообщил Александр Бречалов.

При этом, до предоставления документации по восстановлению главного корпуса восстанавливать шпиль башни не будут.

Напомним, шпиль главного корпуса оружейного завода обрушился 3 июля. Там произошел пожар, пламя разгорелось под самым шпилем башни, а момент падения шпиля очевидцы сняли на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске презентовали фирменный стиль празднования 100-летия со дня рождения М.Т Калашникова, Дня оружейника и 100-летия государственности Удмуртии (подробнее).

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По факту пожара в Удмуртии, в котором погибла женщина, проводится доследственная проверка
В двух киосках Ижевска были выявлены факты незаконной реализации алкоголя
День студента и Татьянин день празднуют в Ижевске
24 января в Ижевске презентовали фирменный стиль празднования 100-летия М.Т. Калашникова
В Удмуртии и еще 14 регионах войска подняли по учебной тревоге
Движение троллейбуса №1 в Ижевске изменено из-за ДТП
25 января в Удмуртии ожидаются продолжительный снегопад
За 2018 год в Удмуртии выдали больше 17 тысяч лицензий и разрешений на оружие
В детском саду Удмуртии нашли «мертвую душу»
Коррупция в Удмуртии за 2018 год выросла на 8%
Ижевчанин прошел в Высшую лигу КВН
Средняя зарплата жителей Удмуртии за 2018 год выросла на 1,8%
Сотрудники ДПС Удмуртии помогли замерзающему водителю грузовика