К 2020 году глава Удмуртии поручил подготовить документы для реконструкции оружейного завода

СЕГОДНЯ 10:51 2019-01-25T10:51:05+03:00

До этого времени восстанавливать шпиль главной башни не будут

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В Ижевске, 24 января, прошла презентация центра развития дизайна, городской среды и энергосбережения. Там глава Удмуртии Александр Бречалов поручил разработать проектно-сметную документацию для реконструкции главного корпуса оружейного завода к середине 2020 года.

- Это же не просто корпус, там за ним еще масса зданий. Мы почти год разбирались с собственниками, собственниками собственников, пожеланиями, настояниями. Дошли до коммуникаций — ужас. И все это свести в единую картину и что же делать у нас пока не получилось, но мы подошли к моменту, когда готовы начать финальную работу. Задача — сохранить облик и функцию. По этому поводу есть идеи у бизнеса крупного российского, это все интересно. Но тут мы отталкиваемся от того, что собственники помещений за корпусом разные, у них разные по этому поводу мнения. Что тоже очень непросто в принятии решений, - сообщил Александр Бречалов.

При этом, до предоставления документации по восстановлению главного корпуса восстанавливать шпиль башни не будут.

Напомним, шпиль главного корпуса оружейного завода обрушился 3 июля. Там произошел пожар, пламя разгорелось под самым шпилем башни, а момент падения шпиля очевидцы сняли на видео.

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