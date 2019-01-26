Уроженка Ижевска Алина Загитова после ЧЕ: «С Этери Георгиевной разобрали ошибки»

СЕГОДНЯ 08:04 2019-01-26T08:04:51+03:00

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В пятницу, 25 января, в Минске стали известны победительницы чемпионата Европы по фигурному катанию. Уроженка Ижевска Алина Загитова заняла второе место, уступив Софье Самодуровой, которая тоже представляет Россию. При этом, олимпийская чемпионка допустила ряд ошибок – были не докручены элементы, падение.

Как сообщила девушка на пресс-конференции, после произвольной программы она вместе с Этери Тутберидзе разобрала ошибки.

- Этери Георгиевна сказала мне слова поддержки. Будем дальше работать, - сказал Алина.

И добавила, что после ЧЕ сразу поедет в Москву, чтобы продолжить тренировки. Напомним, что в марте в Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию.

- Возможно, что выступление в Минске станет для Алины тем самым толчком, который добавит ей новых честолюбивых планов. В конце концов, как правильно заметила спортсменка: главный соперник – это она сама, - сообщает федерация фигурного катания России.

Послеолимпийский сезон Алина начала с победы на турнире в Оберстдорфе, выиграла два этапа Гран-при и завоевала серебро в финале серии и на чемпионате Европы.

Кроме того, Алина извинилась перед болельщиками и поблагодарила за поддержку.

- Хочу сказать всем моим болельщикам огромное спасибо за поддержку, вы очень помогаете мне. И хочу извиниться за свой не очень удачный прокат. Я очень дорожу тем, что столько людей болеют и переживают за меня. Это очень помогает. Пусть сегодня не получилось порадовать зрителей, надеюсь, что самые лучшие моменты будут впереди, - сказала девушка.

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