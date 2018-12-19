В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь

19 Дек. 13:55 2018-12-19T15:55:24+03:00

За последний месяц было свыше 150 правонарушений в данной сфере

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В Ижевске продолжается работа по борьбе с незаконной торговлей алкоголем. 19 декабря, в среду, демонтировали еще один ларек, где продавали алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- По решению суда снесли ларек на остановке общественного транспорта на Карлутской набережной. От жителей близлежащих домов поступали множественные жалобы о правонарушении, - сообщает ведомство.

Так, за последний месяц из незаконного оборота были изъято около 10 тонн спиртосодержащей и алкогольной продукции, задокументировано свыше 150 правонарушений в данной сфере.

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