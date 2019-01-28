Регулируемый пешеходный переход появится в Ижевске
В Ижевске появится регулируемый пешеходный переход на улице Камбарская. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Светофор и «зебру» установят у остановки общественного транспорта «Камбарская». Пешеходный переход будет вызывного действия.
Пешеходный переход устанавливают в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения города Ижевска.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Несколько пешеходных переходов уберали в Ижевске (подробнее).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Олег Бекмеметьев сообщил, сколько в Ижевске не хватает детских садов и школ (подробнее).
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»