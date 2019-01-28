2019-01-28T08:39:38+03:00
Общество

Регулируемый пешеходный переход появится в Ижевске

Он будет вызывного действия
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске появится регулируемый пешеходный переход на улице Камбарская. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Светофор и «зебру» установят у остановки общественного транспорта «Камбарская». Пешеходный переход будет вызывного действия.

Пешеходный переход устанавливают в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения города Ижевска.

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