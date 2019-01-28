29 января теплосети Ижевска проверят с помощью красителей

СЕГОДНЯ 09:26 2019-01-28T09:26:40+03:00

Зеленая вода будет идти в случае неисправности теплосетей

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В Ижевске ООО «УКС» 29 января начнет проверку теплосетей Ижевска с помощью красителя. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Краситель будет введен утром 29 января, в магистральные трубопроводы от Ижевской ТЭЦ-1, подающей тепло в Первомайский, Октябрьский и частично Индустриальный районы.

При исправности оборудовании теплосетей и внутридомовых коммуникаций вода у жителей квартир не будет окрашиваться в зеленый цвет.

В случае окрашивания воды необходимо срочно сообщить в вашу управляющую компанию или по телефону городской информационной службы – 072 (с мобильного: 998-072).

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