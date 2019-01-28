Татьяна Тарасова высказала свое мнение по поводу проката уроженки Ижевска Алины Загитовой
Тренер Татьяна Тарасова, которая комментировала выступление фигуристок на чемпионате Европы-2019, высказала мнение по поводу второго места уроженки Ижевска Алины Загитовой.
Татьяна считает, что у Алины Загитовой произошла потеря концентрации. В связи с этим у нее появилась неуверенность, которая естественно мешает выступать в полную силу. Также Татьяна Тарасова добавила, что фигуристка будто устала.
- В 16 лет у девушек возникают перепады, что-то в Загитовой надломилось, - заявила в эфире Первого канала Татьяна Тарасова.
Напомним, что Алина Загитова заняла второе место на чемпионате Европы-2019, несмотря на падение (подробнее).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Алина Загитова прокомментировала свое выступление на чемпионате Европы (подробнее).
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»