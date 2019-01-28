2019-01-28T09:56:28+03:00
Спорт

Татьяна Тарасова высказала свое мнение по поводу проката уроженки Ижевска Алины Загитовой

Алина Загитова на чемпионате Европы заняла второе место
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/t.a.tarasovaФото: instagram.com/t.a.tarasova
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Тренер Татьяна Тарасова, которая комментировала выступление фигуристок на чемпионате Европы-2019, высказала мнение по поводу второго места уроженки Ижевска Алины Загитовой.

Татьяна считает, что у Алины Загитовой произошла потеря концентрации. В связи с этим у нее появилась неуверенность, которая естественно мешает выступать в полную силу. Также Татьяна Тарасова добавила, что фигуристка будто устала.

- В 16 лет у девушек возникают перепады, что-то в Загитовой надломилось, - заявила в эфире Первого канала Татьяна Тарасова.

Напомним, что Алина Загитова заняла второе место на чемпионате Европы-2019, несмотря на падение (подробнее).

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