Татьяна Тарасова высказала свое мнение по поводу проката уроженки Ижевска Алины Загитовой

СЕГОДНЯ 09:56 2019-01-28T09:56:28+03:00

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Тренер Татьяна Тарасова, которая комментировала выступление фигуристок на чемпионате Европы-2019, высказала мнение по поводу второго места уроженки Ижевска Алины Загитовой.

Татьяна считает, что у Алины Загитовой произошла потеря концентрации. В связи с этим у нее появилась неуверенность, которая естественно мешает выступать в полную силу. Также Татьяна Тарасова добавила, что фигуристка будто устала.

- В 16 лет у девушек возникают перепады, что-то в Загитовой надломилось, - заявила в эфире Первого канала Татьяна Тарасова.

Напомним, что Алина Загитова заняла второе место на чемпионате Европы-2019, несмотря на падение (подробнее).

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