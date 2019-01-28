2019-01-28T10:23:31+03:00
Происшествия

Мошенник обманным путем украл у ижевчанина 30 тысяч рублей

Он представился братом потерпевшего
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске продолжаются случаи мошенничества. У жителя Ижевска обманным путем украли 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- 66-летнему мужчине позвонил незнакомый, который представился его братом и попросил 30 тысяч рублей, чтобы избежать наказания за нарушение ПДД. Пенсионер поверил и перевел деньги, - сообщает ведомство.

Через некоторое время пенсионер созвонился со своим настоящим родственником, тут и выяснилась вся правда. Потерпевший обратился в полицию. На данный момент сотрудники полиции пытаются установить личность подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба потерпевшему».

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