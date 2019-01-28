2019-01-28T11:51:15+03:00
Общество

До 1 февраля откроются несколько допофисов для обслуживания жителей Удмуртии по услуге «обращение с ТКО»

Откроется 11 офисов ПАО «ЭнергосбыТ-Плюс»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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До 1 февраля 2019 года в Удмуртии откроют 11 допофисов ПАО «ЭнергосбыТ-Плюс» для обслуживания жителей по услуге «обращение с ТКО». Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора.

Во всех районах республики, где раньше не было представительства Энергосбыта открываются допофисы. Офисы позволят жителям районов никуда не ездить, чтобы подать документы на перерасчет по ТКО, оплатить услугу, получить консультацию или заключить договор с Регоператором.

Всего будет 31 офис, которые будут оказывать услуги: выставление и доставка квитанций за услугу «обращение с ТКО», прием платежей за услугу «обращение с ТКО», заключение договоров с Регоператором, корректировка данных о количестве собственников и прописанных в доме или квартире, прием документов для перерасчёта за услугу «обращение с ТКО», консультирование по новой системе обращения с отходами.

Адреса новых офисов обслуживания:

1. Ярский район - п. Яр, ул. Колхозная, 1 (ПАО "Сбербанк")

2. Юкаменский район - с. Юкаменское, ул. Победы, 1 Б (ПАО "Сбербанк")

3. Красногорский район - с. Красногорское, ул. Ленина, 64 (ПАО "Сбербанк")

4. Дебёсский район - с. Дебёсы, ул. Ленина, 2 (Ростелеком)

5. Якшур-Бодьинский район - с. Як-Бодья, ул. Пушиной, 109 (ПАО "Сбербанк")

6. Селтинский район - с. Селты, ул. Юбилейная, 11 А (ПАО "Сбербанк")

7. Сюмсинский район - с. Сюмси, ул. Советская, 47 А (ПАО "Сбербанк")

8. Вавожский район - с. Вавож, ул. Интернациональная 44-а

9. Шарканский район - с. Шаркан, ул. Ленина, 23 (ПАО "Ижкомбанк")

10. Киясовский район - с. Киясово, ул. Ломоносова, 31

11. Граховский район - с. Грахово, ул.70 лет Октября, 20 А

Документы на перерасчет жители республики могут подать на сайте в «Личном кабинете» или в разделе «Помощь и поддержка».

Напомним, что Регоператор рассказал, сколько не хватает контейнерных площадок, чтобы наладить график вывоза мусора в Удмуртии.

А также первая квитанция на оплату придет жителям Удмуртии уже в феврале 2019 года (подробнее).

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