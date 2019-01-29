2019-01-29T10:05:19+03:00
Общество

Дворник-художник Семен Бухарин нарисовал новый шедевр

Он поздравил всех Татьян с их праздником
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Очередной шедевр появился в одном из дворов лицея Ижевска. Дворник-художник Семен Бухарин поздравил всех прекрасных Татьян с их праздником.

- Рисунок расположился при входе в лицей. Таким образом я хотел поздравить всех Татьян с их праздником и, конечно же, напомнить всем учащимся, что такой праздник вообще существует, - пояснил Семен Викторович.

На рисунке изображена девушка по имени Татьяна и она явно не из нашего века, это видно по тому, как она одета. Как пояснил сам Семен Бухарин, девушка действительно из 18 века, именно тогда Татьянин день начали праздновать в России.

Напомним, что в новгодние каникулы Семен Викторович радовал всех жителей Ижевска прекрасными рисунками на набережной Ижевского пруда. (подробнее).

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Вау! Наш дворник-художник Семен Бухарин продолжает радовать своими шедеврами. На этот раз центром картины стала Алина Загитова. Кстати, рисует он сейчас в другом месте.

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