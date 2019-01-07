2019-01-07T18:59:15+03:00
Новый год 2019

Семь чудес от дворника-художника из Ижевска: какие картины нарисовал Семен Бухарин в новогодние каникулы

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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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С 1 по 7 января знаменитый дворник-художник из Ижевска Семен Бухарин, который прославился своими рисунками не только на снегу, но и на газоне, радовал местных жителей огромными рисунками на Набережной.

В первый день Нового года Семен нарисовал поросенка, запряженного в сани Деда Мороза.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

2 января на Набережной появился портрет Петра Ильича Чайковского.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

3 января жители Ижевска могли наблюдать Эйфелеву башню и поздравление с Новым годом по-удмуртски.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

4 января Семен Бухарин изобразил портрет молодого Михаила Калашникова.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

5 января дворник-художник поздравил всех жителей Удмуртии с наступающим Рождеством.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

6 января погодные условия не позволили Семену сделать очередной шедевр, зато 7 января ижевчане увидели очередной рисунок, он расположился на склоне, недалеко от здания бывшего техникума.

- Это эмблема нашего государства, мать республики, которая охраняет нас, свое хозяйство. Под крылом у нее - рисунок города, - рассказал Семен Бухарин.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

По словам Семена Бухарина, он будет продолжать радовать своими шедеврами, главное, чтобы людям было приятно и радостно, особенно детям.

- Раньше ведь люди умели находить счастье в мельчайших деталях. Видели в них красоту и любовь, умели жить и наслаждаться. Сейчас хочется показать тоже самое, что есть в простых вещах радость, - пояснил Семен.

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Пока город отдыхает на новогодних каникулах, дворник-художник Семен Бухарин украшает набережную Ижевска. Еще больше фото рисунков, которые он нарисовал сегодня, на нашем сайте.

Наш дворник-художник Семен Бухарин продолжает радовать своими шедеврами. На этот раз центром картины стала Алина Загитова. Кстати, рисует он сейчас в другом месте (подробнее).

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