Семь чудес от дворника-художника из Ижевска: какие картины нарисовал Семен Бухарин в новогодние каникулы
С 1 по 7 января знаменитый дворник-художник из Ижевска Семен Бухарин, который прославился своими рисунками не только на снегу, но и на газоне, радовал местных жителей огромными рисунками на Набережной.
В первый день Нового года Семен нарисовал поросенка, запряженного в сани Деда Мороза.
Фото: Алена Селезнева
2 января на Набережной появился портрет Петра Ильича Чайковского.
Фото: Алена Селезнева
3 января жители Ижевска могли наблюдать Эйфелеву башню и поздравление с Новым годом по-удмуртски.
Фото: Алена Селезнева
Фото: Диля Ахмадишина
4 января Семен Бухарин изобразил портрет молодого Михаила Калашникова.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
5 января дворник-художник поздравил всех жителей Удмуртии с наступающим Рождеством.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
6 января погодные условия не позволили Семену сделать очередной шедевр, зато 7 января ижевчане увидели очередной рисунок, он расположился на склоне, недалеко от здания бывшего техникума.
- Это эмблема нашего государства, мать республики, которая охраняет нас, свое хозяйство. Под крылом у нее - рисунок города, - рассказал Семен Бухарин.
Фото: Сергей Грачев
По словам Семена Бухарина, он будет продолжать радовать своими шедеврами, главное, чтобы людям было приятно и радостно, особенно детям.
- Раньше ведь люди умели находить счастье в мельчайших деталях. Видели в них красоту и любовь, умели жить и наслаждаться. Сейчас хочется показать тоже самое, что есть в простых вещах радость, - пояснил Семен.
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