Куда делся плюшевый медведь олимпийской чемпионки из Ижевска Алины Загитовой?

СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-30T08:19:22+03:00

Фигуристка получила его в подарок на чемпионате Европы в Минске

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На чемпионате Европы в Минске уроженка Ижевска Алина Загитова получила подарок от болельщиков: красного плюшевого медведя, которого фанаты заказали в одном из белорусских интернет-магазинов. Так где же теперь живет милый презент?

После окончания соревнований Алина призналась, что заберет медведя домой. Из аэропорта девушка вышла, держа в руках огромного «зверя», который на 70 сантиметров выше нее самой! Точный рост игрушки – 230 см.

Оказывается, фигуристка отдала красного и 2 белых медведей в спорткомплекс «Хрустальный» В Москве, где тренируется и готовится ко всем соревнованиям именитая спортсменка. Игрушки сразу же стали объектом обожания воспитанников комплекса и тренеров – по сети разлетелись фото с плюшевыми медведями Алины Загитовой.

ФОТО: @mark_lukin111

Напомним, что остальные игрушки, подаренные на чемпионате Европы-2019, девушка отдала в детский дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU