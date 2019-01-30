«Всемирный день пельменя» пройдет в Удмуртии с 1 по 9 февраля

СЕГОДНЯ 09:20 2019-01-30T10:21:35+03:00

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В Удмуртии с 1 по 9 февраля 2019 года пройдет ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Главной темой праздника в этом году станет связь поколений. Организаторы убеждены, что все новое – это забытое старое. В рамках фестиваля пройдут кулинарные и творческие мастер-классы, конкурсы, удмуртские забавы и спортивные состязания с пельменной тематикой.

А также новые мероприятия: мастер-классы по лепке пельменей «Новая история» - традиционные мастер-классы по лепке национальных блюд пельменного типа, организованные в связке поколений, марафон «Танцуй, пока молодой» - создание массового танца под гимн фестиваля 2019 года. Гала-концерт и награждение победителей пройдут 9 февраля на Центральной площади Ижевска. Участникам из других регионов предлагается записать видео танца, лучшие из которых будут продемонстрированы на экране в день фестиваля, музыкальный проект «Рэпушки» - покажет схожесть песенного искусства истории и современности. 9 февраля будет проведен финальный баттл между частушками и рэпом.

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ИСТОЧНИК KP.RU