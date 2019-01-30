2019-01-30T14:05:46+03:00
Общество

Против строительства исламского центра в Ижевске выступают жители соседних домов

По вопросу пройдут общественные обсуждения
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Макет исламского культурного центраМакет исламского культурного центра
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Недавно мусульмане Ижевска вновь вышли к городским властям с предложением о строительстве в городке Металлургов исламского культурного центра и вновь столкнулись с недовольством жителей соседних домов. Ситуацию в прямом эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

- По вопросу строительства запланированы общественные обсуждения, - сказал он. – Насколько мне известно, с 16 января по 4 февраля, собирались мнения жителей. Сегодня в Минимущество Удмуртии отправлено обращение, чтобы сбор информации отменили. Необходимо качественно подготовить материалы к обсуждению. Нам важно понять, что сами люди хотят там видеть.

Как пояснил глава города, обсуждение с горожанами планируется организовать через центр развития городской среды. Главная цель - найти оптимальный вариант, который будет устраивать и жителей, и инициаторов строительства исламского центра.

Напомним, строительство исламского культурного центра планировали начать в Ижевске еще осенью 2017 года. Жители домов по улице 30 лет Победы выступили против, и проект пообещали пересмотреть. В октябре 2017 года должны были состояться публичные слушания, но их перенесли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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