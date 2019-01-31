2019-01-31T16:35:45+03:00
Общество

Бабушки из Бураново продолжают собирать средства, чтобы построить в Удмуртии приют для престарелых

Участницы Евровидения-2012 построят приют рядом с храмом, который появился также благодаря трудам бабушек
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: www.nachinanie.ruФото: www.nachinanie.ru
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Бабушки из Бураново собирают средства на строительства приюта для престарелых в родном селе. Для этого, представители Сарапульской епархии помогли им зарегистрироваться на специальном сайте по сбору денег.

- Сегодня бабушки уже не имеют сил и здоровья, чтобы гастролировать с концертами. Основную часть времени они проводят дома в родном селе, лишь иногда давая выступления в местном клубе. Большинству из них - за 80 лет. А заветная мечта народных любимиц - построить приют для стариков и самим на закате жизни поселиться в нем, чтобы каждый день ощущать тепло, заботу и поддержку добрых людей, и медицинский уход, - сказано в описании проекта.

Фото: www.nachinanie.ru

Фото: www.nachinanie.ru

Осенью 2018 года удалось сделать только фундамент. И сейчас нужно 940 тысяч рублей, чтобы купить материалы для возведения стен двухэтажного здания приюта. Кстати, приют возводится рядом с храмом, который появился также благодаря трудам бабушек.

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Прославившиеся на весь мир бабушки из Бураново построят Дом милосердия для одиноких пожилых людей. Инициатива строительства принадлежит старосте коллектива Зое Петруниной. Женщина рассказала, что уже три года мечтает построить «теплый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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