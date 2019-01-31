Бабушки из Бураново продолжают собирать средства, чтобы построить в Удмуртии приют для престарелых

СЕГОДНЯ 16:35 2019-01-31T16:35:45+03:00

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Бабушки из Бураново собирают средства на строительства приюта для престарелых в родном селе. Для этого, представители Сарапульской епархии помогли им зарегистрироваться на специальном сайте по сбору денег.

- Сегодня бабушки уже не имеют сил и здоровья, чтобы гастролировать с концертами. Основную часть времени они проводят дома в родном селе, лишь иногда давая выступления в местном клубе. Большинству из них - за 80 лет. А заветная мечта народных любимиц - построить приют для стариков и самим на закате жизни поселиться в нем, чтобы каждый день ощущать тепло, заботу и поддержку добрых людей, и медицинский уход, - сказано в описании проекта.

Фото: www.nachinanie.ru

Осенью 2018 года удалось сделать только фундамент. И сейчас нужно 940 тысяч рублей, чтобы купить материалы для возведения стен двухэтажного здания приюта. Кстати, приют возводится рядом с храмом, который появился также благодаря трудам бабушек.

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ИСТОЧНИК KP.RU