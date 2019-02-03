Децл умер: Минздрав Удмуртии проведет проверку по факту случившегося
Минздрав Удмуртии подключился к расследованию смерти Кирилла Толмацкого (также известного как Децл).
- Мы проведем проверку по факту случившегося, - сообщили в ведомстве.
В настоящий момент тело Кирилла Толмацкого находится в морге. В ближайшее время необходимо будет установить точную причину и обстоятельства смерти музыканта. Отметим, что проверка также проводится и следственными органами (Подробности).
Напомним, что о смерти артиста сообщил его отец, продюсер Александр Толмацкий.
«Кирилла больше нет», — написал он на своей странице в Facebook (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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