Децл умер: Минздрав Удмуртии проведет проверку по факту случившегося

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-03T11:09:11+03:00

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Минздрав Удмуртии подключился к расследованию смерти Кирилла Толмацкого (также известного как Децл).

- Мы проведем проверку по факту случившегося, - сообщили в ведомстве.

В настоящий момент тело Кирилла Толмацкого находится в морге. В ближайшее время необходимо будет установить точную причину и обстоятельства смерти музыканта. Отметим, что проверка также проводится и следственными органами (Подробности).

Напомним, что о смерти артиста сообщил его отец, продюсер Александр Толмацкий.

«Кирилла больше нет», — написал он на своей странице в Facebook (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU