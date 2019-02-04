2019-02-04T08:57:59+03:00
Общество

С 21 по 28 января в Удмуртии повысились цены на помидоры

Цена на куриные яйца продолжает снижаться
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии за неделю с 21 по 28 января было замечено изменение цен свежие помидоры. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.

Подорожание было замечено на: помидоры свежие (9,7 рублей), капуста белокочанная свежая (1,8 рублей), лук репчатый (0,9 рублей), колбаса вареная (9,6 рублей), яблоки (1,7 рублей).

Также было замечено снижение цен на черный чай, сахар, куриные яйца, свежие огурцы, подсолнечное масло (от 1,5 до 2,4%).

За неделю средние цены на бензин и дизельное топливо остались без изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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