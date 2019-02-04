Ночь на 5 февраля в Удмуртии станет самой морозной за всю зиму

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-04T11:29:36+03:00

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В Удмуртии ночь на 5 февраля станет самой морозной за всю зиму в этом году. Об этом сообщает руководитель отдела метеорологических прогнозов республиканского гидрометцентра Алла Шумихина.

Ночью 4 февраля была зафиксирована температура от -18 до -27,5 градусов. В ночь на 5 февраля ожидается от -25 до -30 градусов. Днем температура поднимется до -15…-20 градусов. Сильнее мороз будет ощущаться за счет ветра, порывы достигнут 9-14 м/с.

К середине недели температура поднимется до -15 градусов ночью и днем до -9…-14 градусов. При этом, почти каждый день будет идти снег, временами метель, на дорогах снежные заносы.

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ИСТОЧНИК KP.RU