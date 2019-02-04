2019-02-04T11:29:36+03:00
Общество

Ночь на 5 февраля в Удмуртии станет самой морозной за всю зиму

Температура ожидается до -30 градусов
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
Изменить размер текста:

В Удмуртии ночь на 5 февраля станет самой морозной за всю зиму в этом году. Об этом сообщает руководитель отдела метеорологических прогнозов республиканского гидрометцентра Алла Шумихина.

Ночью 4 февраля была зафиксирована температура от -18 до -27,5 градусов. В ночь на 5 февраля ожидается от -25 до -30 градусов. Днем температура поднимется до -15…-20 градусов. Сильнее мороз будет ощущаться за счет ветра, порывы достигнут 9-14 м/с.

К середине недели температура поднимется до -15 градусов ночью и днем до -9…-14 градусов. При этом, почти каждый день будет идти снег, временами метель, на дорогах снежные заносы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подробный прогноз погоды в Ижевске на неделю.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

С 1 февраля 2019 года в Удмуртии началась рассылка квитанций за услугу «обращение с ТКО». Разбираемся, как правильно "читать" квитанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщина из Удмуртии обвиняется в избиении своей трехлетней дочки
Около четырех тысяч бутылок со спиртосодержащими жидкостями изъяли в Удмуртии
Мошенники представляются сотрудниками МЧС в Удмуртии
Смертельное ДТП произошло в Удмуртии 2 февраля
С 1 февраля 2019 года в Удмуртии началась рассылка квитанций за услугу «обращение с ТКО»
5 и 6 февраля в Удмуртии пройдет чемпионат по сноуборду
Как двигаться на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября в Ижевске?
С 21 по 28 января в Удмуртии повысились цены на помидоры
Соревнования по зимнему картингу прошли в Удмуртии
Молодежная команда ижевского «Зенита» сыграла вничью с «Миланом» и «Вильнюсом»
С 1 февраля в Удмуртии выросли социальные выплаты
Расстояние не помеха для спорта: в Ижевске открылись Всероссийские соревнования по бочча
Погода на неделю в Ижевске: холодно и снежно