2019-02-04T11:52:46+03:00
Происшествия

Около четырех тысяч бутылок со спиртосодержащими жидкостями изъяли в Удмуртии

Эту продукцию уже готовили к реализации
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на складе одного из мини-рынков в городе Воткинск обнаружено и изъято более четырех тысяч бутылок со спиртосодержащими жидкостями, которые уже готовили к реализации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Хозяин склада, 49-летний индивидуальный предприниматель задержан. При обыске жилья задержанного полицейские изъяли еще 750 бутылок, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, либо штрафа в размере от двух миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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