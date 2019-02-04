Около четырех тысяч бутылок со спиртосодержащими жидкостями изъяли в Удмуртии
В Удмуртии на складе одного из мини-рынков в городе Воткинск обнаружено и изъято более четырех тысяч бутылок со спиртосодержащими жидкостями, которые уже готовили к реализации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Хозяин склада, 49-летний индивидуальный предприниматель задержан. При обыске жилья задержанного полицейские изъяли еще 750 бутылок, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, либо штрафа в размере от двух миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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