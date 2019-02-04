Стали известны время и место похорон погибшего в Ижевске рэпера Децла
Прощание с Кириллом Толмацким назначено на 6 февраля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на мать певца Ирину Толмацкую. Церемония пройдет в Москве, в ЦКБ управделами президента РФ. Похороны состоятся на Пятницком кладбище в этот же день.
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный слушателям под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля после выступления в ижевском клубе. Предварительной причиной его смерти была названа остановка сердца.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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