2019-02-04T13:36:42+03:00
Общество

Стали известны время и место похорон погибшего в Ижевске рэпера Децла

Прощание с артистом состоится с Москве через два дня
Ардашева Екатерина
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Прощание с Кириллом Толмацким назначено на 6 февраля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на мать певца Ирину Толмацкую. Церемония пройдет в Москве, в ЦКБ управделами президента РФ. Похороны состоятся на Пятницком кладбище в этот же день.

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный слушателям под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля после выступления в ижевском клубе. Предварительной причиной его смерти была названа остановка сердца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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