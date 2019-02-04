Сердечный приступ или ...?: что говорят врачи и ведущая корпоратива в Ижевске, после которого умер Децл

Вот уже сутки всю страна обсуждает трагедию, которая произошла в Ижевске – 3 февраля в кафе POSH умер Кирилл Толмацкий (также известный как Децл). Что именно произошло тем вечером, рассказала Ирина, которая вела вечеринку.

По словам девушки, тем вечером в кафе POSH собрались около 60 человек. Публику развлекали местные танцоры и рэперы, но «гвоздем программы» был, конечно же, Кирилл. О том, что приедет известный музыкант, гости не знали – это был сюрприз.

-Децл - это наша молодость, - говорит девушка. - Мы долго думали, кого пригласить на вечер в стиле хип-хоп и уличных танцев. Мы знаем публику, это наши постоянные клиенты. Позвали Децла - и ведь человек не отказался, приехал!

Возможно, последнее фото Кирилла

По словам девушки, вечеринка проходила на очень достойном уровне.

- По Кириллу не было заметно, что ему плохо. Он зажег публику, все прошло на позитиве. Мы снимали вечер на камеру. Пересматриваешь - и не видно, что с артистом что-то не так. Децл ни разу не отлучался в гримерку, провел вечер в режиме нон-стоп. Публику нельзя оставлять без внимания.

Ирина уехала с праздника немного раньше, не дослушав буквально одну-две песни. Дальнейшее девушка пересказывает со слов диджея и гостей.

- Программа просто закончилась и все удалились в гримерку. Жена именинника даже зашла поблагодарить Децла за потрясающую атмосферу, - вспоминает девушка. - Я до сих пор в шоке. Представляю, как переживает именинник. Это - большое горе.

По словам девушки, версия о том, что причиной смерти могло стать употребление наркотиков, не может быть правдой.

- Вечеринка была очень культурной, пьяных не было. Я хорошо чувствую запахи, а гримерка как раз у входа. Ничего не было. Да и по глазам можно определить, если человек наркоман. Даже на видеозаписи видно, что взгляд у Децла нормальный, - утверждает Ирина.

По словам директора, Кирилл не жаловался на здоровьеФото: Людмила ИЛЬИНА

НА ЗДОРОВЬЕ НЕ ЖАЛОВАЛСЯ

Отметим, что по предварительной версии – у 35-летнего музыканта произошла остановка сердца.

- Кирилл уже много лет вел здоровый образ жизни и пропагандировал его в своем творчестве, - объяснил нашему корреспонденту Павел Беленец. – В своих новых треках, он систематически упоминает про вред наркотиков. Это - точно нет. Кирилл никогда не жаловался на здоровье, перед выступлением чувствовал себя хорошо. Мы разговаривали с диджеем, который сменял Децла на сцене - он говорил, что в тот момент Кирилл выглядел хорошо, и никаких симптомов не было. Ухудшения произошли мгновенно.

- Внезапно умереть можно от множества причин: тромбоз, аритмия, адреналиновый выброс... – говорят тем временем врачи. - Артист поет и танцует одновременно, заряжая публику своей энергетикой. Это - адреналин, за счет которого подпитывается публика. По слухам, перед смертью у репера болели кисти рук. Это значит, что кровь из-за сильных эмоций приливает к сердцу и к голове. Другая версия - пережатые сосуды. В некоторые мышцы, как в туннели, ныряют коронарные артерии. От сильного возбуждения мышцы пережимают сосуды, и человек умирает. Это врожденная генетическая аномалия, о которой человек может даже не подозревать. От этого погибали спортсмены высокого уровня. Может быть, поток крови перекрыли фибромускулярные мостики и человек лишился кислорода. Завести сердце можно только если оно остановилось в расслабленном состоянии с помощью дефибриллятора. Но мы не знаем, в каком состоянии остановилось сердце Децла. Это нужно уточнять на вскрытии. Самое главное - обследоваться. Не каждого человека можно откачать дефибриллятором, а внезапно умереть могут и молодые люди, ведущие здоровый образ жизни.

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