Александр Бречалов уволил руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов уволил Алексея Воронцова, руководителя агентства печати и массовых коммуникаций республики. Соответствующий приказ был опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии.
Причины увольнения не сообщаются. Алексей Воронцов занимал эту должность с 2014 года.
Также не сообщается, кто займет должность.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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