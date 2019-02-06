Александр Бречалов уволил руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:15 2019-02-06T15:15:03+03:00

Алексей Воронцов занимал должность с 2014 года

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Глава Удмуртии Александр Бречалов уволил Алексея Воронцова, руководителя агентства печати и массовых коммуникаций республики. Соответствующий приказ был опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии.

Причины увольнения не сообщаются. Алексей Воронцов занимал эту должность с 2014 года.

Также не сообщается, кто займет должность.

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ИСТОЧНИК KP.RU