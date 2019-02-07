2019-02-07T06:31:34+03:00
Спорт

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова рассказала, чем будет заниматься после завершения карьеры

Сейчас спортсменка готовится к чемпионату мира
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Фигуристка из Ижевска Алина Загитова рассказала, чем будет заниматься после завершения карьеры.

- Я бы хотела остаться в спорте, стать хорошим тренером. Особенно об этом не думала, но это точно будет связано со спортом, - цитирует слова Загитовой ТАСС.

Отметим, что сейчас 16-летняя спортсменка готовится к чемпионату мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

- На чемпионате мира я рассчитываю на победу, сейчас я не катаю никаких программ, но тренируюсь, скоро начну готовиться к турниру, пойдет полная подготовка. Настроение у меня боевое, и я хочу прежде всего доказать себе, что все могу. Прыжки - мое сильное качество. Но в последнее время с ними у меня проблемы, но мой тренер меня поддерживает, и я думаю, что с этим справлюсь. Что мне мешает? Наверное, мой чуть-чуть тяжелый характер, - рассказала Алина Загитова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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