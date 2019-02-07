«Быть первой – очень сложно»: в сети появился ролик с фотосъемки уроженки Ижевска Алины Загитовой
Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова в своей социальной сети выложила бэкстейдж со съемок в рекламной кампании «Будь собой» от PUMA.
- Быть первой - очень сложно. Это огромная ответственность. Но ещё сложнее при этом оставаться собой. Чувствовать свое тело и свои эмоции. Только так можно сделать что-то неповторимое и настоящее. Ты можешь стать тем, кем захочешь, добиться всего. Главное - будь собой, - делится мыслями Алина Загитова.
Напомним, японское телевидение показало сюжет о жизни Алины Загитовой. Видео есть по ссылке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Алина Загитова рассказала, чем будет заниматься после завершения карьеры (подробнее).
«За нее болели все, как будто она наша: «Алина Загитова, Russia». Йоу!
Про Алину Загитову прочитали рэп ведущие белорусского канала. Видео есть по ссылке.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Алина Загитова амбассадор PUMA.Главное - Будь собой. @pumawomen @puma #doyou #будьсобой #puma
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»