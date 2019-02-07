2019-02-07T10:24:22+03:00
Спорт

«Быть первой – очень сложно»: в сети появился ролик с фотосъемки уроженки Ижевска Алины Загитовой

На днях она стала одним из амбассадоров всемирно известного бренда
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/alina_queen_of_iceФото: vk.com/alina_queen_of_ice
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Уроженка Ижевска фигуристка Алина Загитова в своей социальной сети выложила бэкстейдж со съемок в рекламной кампании «Будь собой» от PUMA.

- Быть первой - очень сложно. Это огромная ответственность. Но ещё сложнее при этом оставаться собой. Чувствовать свое тело и свои эмоции. Только так можно сделать что-то неповторимое и настоящее. Ты можешь стать тем, кем захочешь, добиться всего. Главное - будь собой, - делится мыслями Алина Загитова.

Напомним, японское телевидение показало сюжет о жизни Алины Загитовой. Видео есть по ссылке.

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Алина Загитова амбассадор PUMA.Главное - Будь собой. @pumawomen @puma #doyou #будьсобой #puma

ИСТОЧНИК KP.RU

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