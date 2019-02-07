На светофоре на перекрестке Удмуртская-10 лет Октября в Ижевске установили допсекции
В Ижевске на светофоре на перекрестке улиц Удмуртская-10 лет Октября установили допсекции. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
- В ночь с 6 на 7 февраля были установлены допсекции для поворота направо с улицы Удмуртская на 10 лет Октября, которые позволят увеличить пропускную способность Удмуртской. Правый поворот будет разрешен одновременно с левым поворотом транспорта встречного направления, - сообщает ведомство.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии просит водителей строго следовать сигналам светофора и ПДД при повороте направо быть ближе к правому краю дороги.
Также сотрудники ГИБДД напоминают, что водители могут занимать левый ряд движения по улице Удмуртская.
Напомним,что 1 февраля изменилась работа светофора на перекрестке Удмуртская-10 лет Октября в Ижевске (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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