2019-02-07T16:52:36+03:00
Политика

Приск Мгои временно назначен ИО руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии

Александр Бречалов подписал соответствующий приказ
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: facebook.com/priske.mihoyiФото: facebook.com/priske.mihoyi
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В Удмуртии Александр Бречалов назначил исполняющего обязанности руководителя агентства печати и массовых коммуникаций республики. Соответствующее распоряжение было подписано главой республики.

Мгои Приск Бимбашевич с 7 февраля возглавит отдел полиграфии, книгоиздания, организационно-кадровой и мобилизационной работы.

Эту должность Мгои Приск будет занимать до назначения руководителя агентства печати и массовых коммуникаций республики.

Напомним, что ранее Александр Бречалов освободил от должности руководителя агентства Алексея Воронцова (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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