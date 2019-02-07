Приск Мгои временно назначен ИО руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии
В Удмуртии Александр Бречалов назначил исполняющего обязанности руководителя агентства печати и массовых коммуникаций республики. Соответствующее распоряжение было подписано главой республики.
Мгои Приск Бимбашевич с 7 февраля возглавит отдел полиграфии, книгоиздания, организационно-кадровой и мобилизационной работы.
Эту должность Мгои Приск будет занимать до назначения руководителя агентства печати и массовых коммуникаций республики.
Напомним, что ранее Александр Бречалов освободил от должности руководителя агентства Алексея Воронцова (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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